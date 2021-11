Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Pirmasens (ots)

Am Sonntagmorgen, den 07.11.2021, um circa 09:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Blocksbergstraße in Pirmasens. Der 56-jährige Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW die Blocksbergstraße von Pirmasens kommend in Fahrtrichtung Winzeln. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Anhänger auf. Der Anhänger wurde durch den Aufprall auf einen Baum aufgeschoben, welcher ebenfalls beschädigt wurde. Sowohl das Fahrzeug des Fahrers, als auch der Anhänger waren nicht mehr fahrbereit. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 12.000 Euro. Der Fahrer wurde lediglich leicht verletzt. Bei einer freiwilligen Atemalkoholkontrolle wurde ein Wert von 1,76 Promille festgestellt. Ihm wurde daher eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. |pips

