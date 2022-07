Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Pfullendorf

Schmierfinken unterwegs

Im Zeitraum von Dienstagmorgen bis Mittwochabend haben bislang unbekannte Täter sowohl die öffentliche Toilette am Stadtgarten als auch mehrere Türen der Kasimir-Walchner-Schule verunstaltet. Die Unbekannten schmierten unzählige Schriftzüge auf. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt und geht von einem Zusammenhang aus. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

Ostrach

Pkw landet nach Unfall auf Dach

Eine schwer verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 60.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag kurz nach 15 Uhr in der Sigmaringer Straße ereignet hat. Weil eigenen Angaben eines 67-jährigen Audi-Fahrers zufolge der Spurhalteassistent seinen Wagen nach links lenkte, prallte dieser mit dem Ford Ranger eines entgegenkommenden 27-Jährigen zusammen. Der Ford drehte sich infolge der Kollision, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der 27-Jährige wurde vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Den Audi stellten Beamte der Verkehrspolizei sicher, weil ein technischer Defekt nicht ausgeschlossen werden kann. Der Abschleppdienst lud beide Fahrzeuge auf.

Bad Saulgau

Zweiradfahrer stürzt

Ein 31 Jahre alter Honda-Lenker ist am Donnerstag kurz vor 13 Uhr im Kreisverkehr in der Buchauer Straße/B 32 bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Weil eine 52-jährige BMW-Fahrerin mit hoher Geschwindigkeit an den Kreisverkehr heranfuhr, befürchtete der 31-Jährige, der sich bereits im Kreisverkehr befand, eine Kollision. Er bremste stark und stürzte in der Folge. Dabei zog er sich Verletzungen zu. An seinem Kraftrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro. Am BMW entstand indes kein Schaden, weil es zu keiner Berührung der beiden Fahrzeuge gekommen war. Gegen die 52-Jährige wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

