Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Ladendiebe gestellt

Zittau (ots)

Zwei tschechische männliche Ladendiebe im Alter von 25 und 29 Jahren, welche in einem Lebensmittelgeschäft in Großschönau Waren im Gesamtwert von 117,00 Euro stahlen, wurden am 29. November 2021 gegen 17:50 Uhr durch Bundespolizisten gestellt.

Die Streife befuhr die Hauptstraße in Großschönau, als ihnen eine schnell laufende, dunkel gekleidete Person entgegenkam. Um die Person zu kontrollieren wendete die Streife vor einem Lebensmittelgeschäft. In diesem Moment kam eine Mitarbeiterin aus dem Geschäft und teilte mit, dass soeben zwei Personen einen Ladendiebstahl begangen haben.

Eine Person befindet sich noch im Geschäft und wird durch die Mitarbeiter festgehalten, die zweite Person rannte auf die Hauptstraße.

Ein Polizist begab sich daraufhin ins Geschäft, um die Mitarbeiter zu unterstützen, die motorisierte Streife verfolgte die zweite Person und konnte sie nach kurzer Flucht stellen. Anzumerken ist, dass die Taschen in der Jacke der Person so prall gefüllt waren, dass ein schnelles Weglaufen nicht möglich war.

Beide Personen wurden zur weiteren Sachbearbeitung an die Landespolizei übergeben.

