Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Radfahrerin angefahren

Von einem Auto wurde eine Radfahrerin am Donnerstag kurz nach 13 Uhr in der Schmalegger Straße touchiert. Die 53 Jahre alte Fahrradfahrerin befuhr den Radweg parallel zur Straße, als sie von der 46-jährigen Opel-Lenkerin, die von der Straße "Am Westfriedhof" einbiegen wollte, übersehen wurde. Die Radlerin stürzte bei der Kollision und erlitt leichte Verletzungen. Am Opel entstand ein Schaden von rund 1.500 Euro, während sich dieser am Fahrrad auf rund 100 Euro belaufen dürfte.

Ravensburg

Dieb vertrieben

Ein beherzter Mitarbeiter hat am Donnerstag zur Mittagszeit einen Dieb in die Flucht geschlagen, der in ein Stiftungsgebäude in der Grüne-Turm-Straße eingestiegen ist. Der Täter kletterte auf einen Balkon des Gebäudes und gelangte über eine geöffnete Tür ins Innere. Dort stahl er aus der Handtasche einer Bewohnerin Bargeld. Der Mitarbeiter, der den Vorfall beobachtete, ging dem Dieb nach und stellte ihn. Ertappt legte der Dieb das Bargeld zurück und versuchte aus dem Zimmer zu rennen. Der Mitarbeiter versuchte den Flüchtigen zu stoppen und wurde dabei durch diesen leicht verletzt. Dem Täter gelang letztlich die Flucht über die Stadtmauer in Richtung Schussenstraße, eine polizeiliche Fahndung führte nicht zur Ergreifung des Diebes. Der Täter wird als etwa 190 cm groß, schlank und dunkelhäutig beschrieben. Er hatte kurzes schwarzes Haar und trug ein gelb-lilafarbenes Basketball-Trikot sowie eine schwarze Jogginghose. Das Polizeirevier Ravensburg bittet um Hinweise zu dem Flüchtigen unter Tel. 0751/803-3333.

Ravensburg

WhatsApp-Betrug aufgesessen

Eine 57 Jahre alte Frau ist am Donnerstag Opfer von Betrügern geworden. Im Glauben, von einem Familienangehörigen mit neuer Handynummer über einen Messengerdienst kontaktiert worden zu sein, gab sie nach einem Chat der Bitte um Überweisung zweier Geldbeträge nach. Einen vierstelligen Betrag überwies die Frau den Betrügern. Erst im Nachgang kamen ihr Zweifel und sie wandte sich an die Polizei. Die Betrugsmasche über WhatsApp ist derzeit weit verbreitet. Die Polizei rät dringend, keinen Absendern zu trauen, die Sie mit fremden Nummern kontaktieren. Seien Sie kritisch und überprüfen Sie die Identität dessen, der Sie anschreibt. Seien Sie vorsichtig beim Überweisen von Geldbeträgen und wenden Sie sich im Zweifelsfall an die Polizei unter 110. Weitere Hinweise und Tipps zum Thema Betrug finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Waldburg

Schülerin von Auto erfasst

In einer großen Pause ist eine 7 Jahre alte Schülerin auf einem Schulgelände in der Amtzeller Straße angefahren worden. Ein 38-Jähriger befuhr mit einem Kraftfahrzeug einen Anlieferweg zur Turnhalle, als das Mädchen unvermittelt den Anlieferweg kreuzte. Die 7-Jährige prallte gegen das Fahrzeug und verletze sich durch die Kollision schwer. Der 38 Jahre alte Fahrer leistete umgehend erste Hilfe. Das Kind wurde zur medizinischen Versorgung von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Bad Wurzach

Sachbeschädigung an ehemaligem Hallenbad

Zeugen sucht die Polizei, nachdem in der Nacht zum Donnerstag das ehemalige Hallenbad im Birkenweg beschädigt wurde. Vandalen demolierten eine Scheibe des zuletzt als Corona-Testzentrum genutzten Gebäudes und beschädigten eine Eingangstür. Es dürfte ein Schaden im dreistelligen Euro-Bereich entstanden sein. Das Polizeirevier Leutkirch bittet unter Tel. 07561/8488-0 um Hinweise zur Tat.

Weingarten

Verkehrsunfall an Fußgängerüberquerung

Das Übersehen des Bremsens seines Vordermannes hatte am Donnerstag kurz nach 20 Uhr für einen Skoda-Fahrer Folgen. Der 21 Jahre alte Lenker erkannte zu spät, dass der vorausfahrende Mercedes-Lenker an einem Fußgängerüberweg in der Hähnlehofstraße anhielt und fuhr wuchtig auf. Bei der Kollision verletzten sich der Unfallverursacher sowie der 19-jährige Lenker des Mercedes. Beide wurden mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden, der an den beiden Autos entstand, wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Der Skoda musste durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

Aulendorf

Sohn macht Spritztour und verunfallt

Das elterliche Auto gestohlen und damit einen Unfall verursacht hat ein 15-Jähriger aus dem Stadtgebiet am Donnerstag. Nach bisherigen Erkenntnissen nahm der Jugendliche im Laufe des Tages den Autoschlüssel aus einer Handtasche der Mutter. Als die Mutter das Fehlen des Sohnes, des Schlüssels und des Autos bemerkte, verständigte sie die Polizei. Kurze Zeit später wurde der Sohn zusammen mit Freunden entdeckt, wie er im Bereich Mochenwangen versuchte, einen Reifen an dem gestohlenen elterlichen Auto zu wechseln. Augenscheinlich waren die Jugendlichen mit dem VW Passat verunfallt. Der Schaden, der dabei am Auto entstand, ist derzeit nicht bekannt. Der Polizeiposten Altshausen ermittelt nun unter anderem wegen unbefugten Gebrauchs von Kraftwagen und Fahrens ohne Führerschein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell