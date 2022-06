Polizei Warendorf

POL-WAF: Olfen/Sendenhorst-Albersloh. Fahndung nach tatverdächtigem Autodieb erfolgreich - Korrektur der Tatzeit

Die polizeiliche Fahndung nach einem Mann, der am DIENSTAG, 28.6.2022 in Olfen ein Auto stahl und damit bis in den Kreis Warendorf fuhr, war erfolgreich.

Der Tatverdächtige suchte gegen 16.30 Uhr ein Autohaus auf der Schlosserstraße in Olfen auf und täuschte glaubwürdig sein Kaufinteresse an einem hochwertigen Pkw vor. Der Verkäufer übergab dem vermeintlichen Interessenten die Autoschlüssel und war anschließend durch weitere Kunden abgelenkt. Der 41-Jährige nutzte die Situation aus, stahl den Pkw und fuhr damit gut 35 Kilometer bis in den Kreis Warendorf. Er brachte an dem Auto noch Kennzeichen an, die er in der Nacht zu Dienstag (28.6.2022) in Castrop-Rauxel, Grutholzallee gestohlen hatte.

Durch eine Ortung des Autohauses konnte der Standort des Pkws in Albersloh festgestellt werden. Polizisten fahndeten nach dem Fahrzeug sowie dem Tatverdächtigen und entdeckten beides auf einem Hof an der Straße Berl. Dort war der Mann aufgrund eines platten Reifens liegen geblieben.

Der 41-Jährige war gegenüber den Einsatzkräfte voll geständig und gab noch an, dass er alkoholisiert sowie unter Drogeneinfluss gefahren sei und keinen Führerschein besitze. Daraufhin ließen die Beamten dem Wohnungslosen Blutproben entnehmen. Das Auto und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und später einem Berechtigten des Autohauses übergeben.

Da gegen den Tatverdächtigen ein Untersuchungshaftbefehl wegen gleicher Taten aus der Vergangenheit besteht, nahmen ihn die Polizisten fest.

