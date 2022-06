Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Gegen Stromkasten gefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 26.6.2022, 4.50 Uhr fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer gegen einen Stromkasten, der an der Einmündung Guissener Straße/Am Schlingenfeld in Ahlen stand. Der Flüchtige beabsichtigte vermutlich von der Guissener Straße nach links auf die Straße Am Schlingenfeld abzubiegen. Dabei kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf den Grünstreifen, wo der Stromverteilerkasten stand. Der Verteilerkasten wurde vollständig beschädigt und der Unfallverursacher flüchtete mit seinem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Fahrer oder Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

