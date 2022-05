Polizei Wuppertal

POL-W: W Raub auf Discounter - Zwei Täter flüchtig

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Freitag verübten zwei bislang Unbekannte einen Raub auf einen Discountmarkt in Wuppertal-Barmen. Die beiden Männer betraten am 29.04.2022, gegen 22:05 Uhr die Geschäftsraume des Marktes an der Hatzfelder Straße und verhielten sich zunächst wie Kunden. Im weiteren Verlauf folgte einer der Täter einer 44-jährigen Mitarbeiterin in einen Aufenthaltsraum und verlangte die Herausgabe von Bargeld. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, drohte er mit einem Messer. Im Anschluss drohte der Zweite einer 28-jährigen Kassiererin mit einer Pistole um an Bargeld aus der Kasse zu gelangen. Mit ihrer Beute flüchteten die Räuber über den angrenzenden Parkplatz in Richtung Hatzfelder Straße. Die gesuchten Männer sind circa 20-25 Jahre alt und 175 cm groß. Einer trug bei Tatausübung eine weiße Sweatjacke und eine glatte Wintermütze. Der Andere trug eine schwarze Jacke mit Kapuze und einen schwarzen Mundschutz. Die Fahndung der Polizei führte bislang nicht zur Ergreifung der Straftäter. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell