Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mühlenbach, B 294 - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Mühlenbach (ots)

Die Polizei aus Haslach sucht nach einem schwarzen Fahrzeug mit Wolfacher Kennzeichen. Als ein 35-jähriger BMW-Fahrer am Freitagabend gegen 18 Uhr auf der B 294 von Mühlenbach Kinzigtal unterwegs war, schnitt ihn ein bislang Unbekannter in einer scharfen Kurve im Bereich Heidburg zwischen Mühlenbach und Bachere. Der BMW-Fahrer versuchte noch dem Entgegenkommenden auszuweichen und bremste gleichzeitig stark ab. Dadurch kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen den dortigen Hang. Durch die Schräglage rutschte das Fahrzeug den Hang herunter, überschlug sich dabei und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei dem flüchtigen PKW möglicherweise um einen schwarzen Audi mit violettem Schimmer und Wolfacher Kennzeichen. Der entstandene Schaden wird auf rund 9.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Haslach unter 07832 97592-0 in Verbindung zu setzen.

/lk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell