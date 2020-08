Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0467 --Auseinandersetzung mit Hammer--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Neustadt, Buntentorsteinweg Zeit: 01.08.2020, 10:20 Uhr

Am Samstagvormittag schlugen sich zwei Männer in einem Geschäft in der Bremer Neustadt. Neben Faustschlägen kam auch ein Hammer zum Einsatz. Beide Kontrahenten wurden verletzt.

Ein 47-Jähriger betrat gegen 10:20 Uhr das Geschäft im Buntentorsteinweg und traf dort auf einen 55-jährigen Angestellten. Dabei handelte es sich um den früheren Ehemann der aktuellen Frau des 47-Jährigen. Nach einem kurzen Gespräch kam es zwischen beiden Männern zu einer handfesten Auseinandersetzung. Der 47-Jährige schlug seinem Kontrahenten mit einem Hammer gegen den Kopf, nachdem er laut seinen Angaben zuvor von ihm bedroht wurde. Als sich das Geschehen in Richtung einer Schaufensterscheibe verlagerte, wurden mehrere Zeugen darauf aufmerksam und alarmierten die Polizei. Die Männer ließen im weiteren Verlauf erschöpft voneinander ab. Ein Krankenwagen brachte den 55-Jährigen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 47 Jahre alte Mann wurde mit leichten Verletzungen in einem Klinikum behandelt. Anschließend erfolgte nach einer ärztlichen Begutachtung die Einweisung in eine psychiatrische Klinik.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung aufgenommen.

