POL-OG: Baden-Baden - Festgenommen

Baden-Baden (ots)

Das ausufernde Verhalten eines 23 Jahre alten Mannes am Samstagabend im Bereich des Bahnhofes in Baden-Baden hat für ihn nicht nur mehrere Strafanzeigen zu Folge. Er befindet sich zwischenzeitlich auch in Haft.

Der 23-Jährige soll nach ersten Ermittlungen gegen 21.20 Uhr in einer dortigen Unterführung zunächst eine 52 Jahre alte Frau in sexueller Absicht berührt haben. Nachdem diese ihren entgegenstehenden Willen kundtat, soll der Mann sie unter anderem geschlagen und gewaltsam zu Boden gebracht haben. In der Folge habe er der Frau die Handtasche entrissen und die Flucht ergriffen. Ein zur Hilfe geeilter 29-Jähriger stellte den Flüchtenden kurz darauf und soll von ihm mit einem Messer bedroht worden sein. Alarmierten Beamten des Polizeireviers Bühl gelang wenig später im Bereich des Bühler Bahnhofs die vorläufige Festnahme des 23-Jährigen. Hierbei und auch im Zuge der polizeilichen Folgemaßnahmen leistete er vehement Widerstand. Zwei eingesetzte Polizeikräfte wurde verletzt.

Im Verlauf des Sonntagmittags wurde der Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden einer Haftrichterin vorgeführt. Diese erließ antragsgemäß Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Raubes und der gefährlichen Körperverletzung. Er wurde im weiteren Verlauf in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

/ya

