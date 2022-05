Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG Polizeieinsätze zum 1. Mai im Bergischen Städtedreieck

Wuppertal (ots)

Aus Anlass des heutigen 1. Mai fanden im Bergischen Städtedreieck mehrere Versammlungen statt. Dazu kamen in Wuppertal ca. 500, in Solingen ca. 150 und in Remscheid ca. 250 Teilnehmende zusammen. Die Kundgebungen verliefen störungsfrei. Auf dem Schusterplatz in Wuppertal nahmen ab 15:20 Uhr aufsteigend circa 150 Personen an einem Nachbarschaftsfest teil. Vor dem Autonomen Zentrum in der Markomannenstraße hielten gegen 19:30 Uhr ca. 60 Personen eine nicht angezeigte Standkundgebung ab. Nach Ansprache durch die eingesetzten Polizeikräfte löste sich die Kundgebung auf. Für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen sperrte die Polizei kurzzeitig die Fahrbahn der Gathe für den Fahrzeugverkehr, um die Sicherheit für alle Beteiligten zu gewährleisten. Insgesamt drei Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz (eine Strafanzeige wegen nicht angezeigter Versammlung und zwei wegen Verstößen gegen Vermummungsverbot) wurden gefertigt.

