Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Sigmaringen/ Landkreis Sigmaringen (ots)

Sachschaden von rund 60.000 Euro und zwei schwerverletzte Personen forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag kurz nach 15 Uhr auf der Landesstraße zwischen Sigmaringen und Krauchenwies ereignet hat. Ein 23 Jahre alter Audi-Fahrer fuhr aus der Verlängerung der Friedhofstraße nach links auf die Landstraße und nahm dabei einem Lkw die Vorfahrt. Durch die Kollision wurde der Audi so schwer beschädigt, dass sich der Fahrer sowie eine 24 Jahre alte Beifahrerin nicht selbstständig befreien konnten. Die Feuerwehr musste zur Bergung der Insassen das Dach des Autos aufschneiden. Die Beifahrerin wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Der Fahrer kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden, der an seinem Schwerlaster entstanden ist, beläuft sich auf rund 20.000 Euro, während am Audi mit rund 40.000 Euro von wirtschaftlichem Totalschaden auszugehen ist. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es auf der Landesstraße bis kurz nach 16.30 Uhr zu Behinderungen.

