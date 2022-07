PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 10.07.2022 aus dem Landkreis Ravensburg

Polizeipräsidium Ravensburg

Unbekannte zünden Mülltonne an

Eine brennende Mülltonne löste am frühen Sonntagmorgen einen Feuerwehreinsatz auf dem Gelände der Grundschule Neuwiesen aus. Ein Zeuge meldete gegen 04.50 Uhr den Brand. Die Tonne konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand ein Schaden von geschätzten 600 Euro.

Leutkirch

Bei Flüchtigem werden Drogen gefunden

Eine Schlägerei zwischen zwei Personen wurde der Polizei am Samstag gegen 22.00 Uhr am Bahnhof in Leutkirch gemeldet. Bei Erkennen der Polizei flüchteten beide Personen in verschiedene Richtungen. Nach längerer Verfolgung zu Fuß konnte ein Täter schließlich festgehalten und zu Boden gebracht werden. Bei seiner Durchsuchung konnten mehrere Gramm Haschisch und andere Drogen aufgefunden werden. Er sieht nun einer Anzeige wegen dem Besitz von Drogen entgegen. Warum sich die beiden zuvor geschlagen hatten, ist nicht bekannt.

Isny

Unbekannte Jugendliche schlagen Mann zu Boden

Eine Gruppe junger Männer hielt sich am Samstag gegen 17.30 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Lindauer Straße auf. Einer biss Lebensmittel in der Obstabteilung an. Als er von einem Zeugen angesprochen wurde, dies zu unterlassen, kam es zu einem Gewaltausbruch aus der Gruppe gegen den 36jährigen Zeugen. Er wurde von den Tätern gemeinschaftlich zu Boden geschlagen. Die Täter werden als 14 - 18 Jahre alt beschrieben, südländisches Aussehen, dunkle Haare, keine Bärte. Zeugen, die Angaben zu der Identität der Täter machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wangen (Tel. 07522/9840) in Verbindung zu setzen.

