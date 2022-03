Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 31. März 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Fahrer eines E-Scooters unter Betäubungsmitteleinfluss

Mittwoch, 30.03.2022, gegen 15:45 Uhr

Am Mittwochnachmittag kontrollierten Beamte der Polizei Wolfenbüttel einen 20-jährigen Fahrer eines E-Scooters. Dieser war mit dem Fahrzeug in der Straße Harztorwall unterwegs, obwohl für den E-Scooter kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Bei der Kontrolle stellten die Beamten zudem fest, dass der 20-Jäherige mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und verschiedene Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Wolfenbüttel: Verkehrsunfall, zwei leichte verletzte Personen

Mittwoch, 30.03.2022, gegen 16:00 Uhr

Am Mittwoch gegen 16:00 Uhr ereignete sich in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße ein Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Autofahrern. Demnach beabsichtigte ein 32.jähriger Autofahrer von einem Parkplatz in den fließenden Verkehr einzufahren. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah er hierbei das vorfahrtberechtigte Auto einer 68-jährigen Fahrerin. Durch die anschließende Kollision wurden beide Fahrer leicht verletzt, die 68-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von zirka 10000 Euro.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell