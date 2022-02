Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Betrunken, ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss in Kontrollstelle gefahren

Karlsruhe (ots)

Mehrere stationäre und mobile Kontrollstellen im Karlsruhe Stadtgebiet zwischen 14 Uhr und 20 Uhr am Donnerstag förderten zahlreiche Ordnungswidrigkeiten und Straftaten zu Tage. Ein Verkehrsteilnehmer war stark alkoholisiert, unter Betäubungsmitteleinfluss und ohne Führerschein unterwegs.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe war mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz an mehreren Kontrollpunkten in Karlsruhe präsent. Schwerpunkte waren unter anderem Handynutzung am Steuer oder auf dem Fahrrad, Rotlichtverstöße und allgemeine Kontrollen zur Überprüfung der Fahrtüchtigkeit der Fahrzeugführer. Zahlreiche Verstöße konnten festgestellt werden, unter anderem missachteten 26 Fahrradfahrende das Rotlicht an Ampelanlagen, sieben Personen hatten keinen Gurt angelegt, und sieben Autofahrer benutzten während der Fahrt verbotswidrig ihr Handy. Auch ein Radfahrer wird aus diesem Grund angezeigt.

Ein Autofahrer konnte gegen 19 Uhr an einer Kontrollstelle in der Mittelbruchstraße angehalten werden. Er hatte offenbar beinahe 1,5 Promille und stand nach ersten Erkenntnissen auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Einen Führerschein hat er wohl auch nicht. Obendrein war er zur Festnahme ausgeschrieben wegen eines offenen Vollstreckungshaftbefehls. Nach Begleichung dieser Rechnung und weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde der 48-Jährige nach Hause entlassen.

Heike Umminger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell