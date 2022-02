Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Waldbronn - 22-Jähriger verursacht alkoholisiert Verkehrsunfall

Waldbronn (ots)

Ein unter Alkohol stehender 22 Jahre alter Pkw-Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, nachdem er am Freitag gegen 00:30 Uhr in Etzenrot einen Verkehrsunfall verursacht hatte.

Der junge Pkw-Fahrer bog vom Parkplatz eines Gasthauses in die Neuroder Straße in Richtung Etzenrot ein. Dabei nahm er offenbar die Rechtskurve in zu großem Bogen und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW. Als der 22-Jährige danach zurücksetzte, fuhr er obendrein noch gegen einen Metallpfosten. Nachdem die 58-jährige VW-Fahrerin die Polizei hinzuziehen wollte, stieg der Unfallkontrahent wieder in sein Auto und fuhr davon.

Kurze Zeit später meldete sich der mutmaßliche Verursacher telefonisch selbst bei der Polizei. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von etwa 1,2 Promille. Aufgrund dessen wurde ihm auf dem Polizeirevier Ettlingen eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein behielten die Beamten ein. An den Autos entstand ein Gesamtschaden von etwa 11.000 Euro.

