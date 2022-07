Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 10.07.2022 aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Fischbach/Immenstaad/Hagnau

Diebe suchen Campingplätze am Bodensee heim

Mehrere Diebstähle auf Campingplätzen entlang des Bodensees ereigneten sich Freitag bis Samstag. Auf dem Campingplatz Fischbach wurden auf bislang unbekannte Art und Weise zwei Pkw geöffnet und daraus mehrere Hundert Euro Bargeld gestohlen. Auch in Immenstaad öffneten Diebe einen Pkw und entwendeten daraus einen niedrigen Bargeldbetrag. In Hagnau schlugen die Diebe ebenfalls zu und öffneten einen Pkw, aus dem sie Bargeld entwendeten.

Überlingen

Kängurus büxen aus Zirkus aus

Vier Kängurus eines in Überlingen gastierenden Zirkus wurde es am frühen Sonntagmorgen auf dem Zirkusgelände wohl zu langweilig. Sie brachen aus, was in der Folge einen Polizeieinsatz auslöste.Weit gingen sie jedoch nicht. Sie hielten sich an einer Straße in der Nähe auf und konnten dort wieder eingefangen und zurückgebracht werden.

Überlingen

Verursacher flieht nach Unfall in Kreisverkehr - Polizei sucht Zeugen

Zwei Verletzte sind das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag gegen 18.40 Uhr bei dem Kreisverkehr in der Friedhofstraße ereignete. Der 54jährige Lenker eines Leichtkraftrades befuhr zusammen mit seiner Sozia den Kreisverkehr. Ein dunkler Pkw fuhr von der Wiestorstraße in den Kreisverkehr ein und veranlasste den Zweiradfahrer zu einer Gefahrbremsung. Dadurch stürzten er und seine Sozia auf die Fahrbahn. Der dunkle Pkw fuhr weiter. Der Zweiradlenker wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht; seine Sozia wurde leicht verletzt. Zeugen, die den Unfall beobachteten, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Überlingen (Tel. 07551/8040) in Verbindung zu setzen.

Owingen

Aggressiver Mann geht auf Barbetreiber los

Ein 36jähriger hielt sich am frühen Samstagmorgen in einer Bar in Owingen auf. Der er sich nicht zu benehmen wusste, wurde er vom Barbetreiber des Lokals verwiesen. Er kam aber gleich wieder zurück und ohrfeigte einen Mann und versuchte auf den Barbetreiber loszugehen. Er konnte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Da seine Personalien nicht feststanden und er zudem weiterhin aggressiv war, wurde er in Gewahrsam genommen. Auf ihn kommt nun ein Verfahren wegen Körperverletzung zu.

