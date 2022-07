Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Unfallbeteiligte erliegt ihren Verletzungen

Nach einem schweren Verkehrsunfall am Donnerstag, 07.07., auf der Landesstraße zwischen Sigmaringen und Krauchenwies ist die 24 Jahre alte Beifahrerin des Audi am Samstag in einer Klinik in Folge ihrer schweren Unfallverletzungen verstorben.

Nachfolgend unsere Meldung vom 07.07.2022:

Sigmaringen

Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Sachschaden von rund 60.000 Euro und zwei schwerverletzte Personen forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag kurz nach 15 Uhr auf der Landesstraße zwischen Sigmaringen und Krauchenwies ereignet hat. Ein 23 Jahre alter Audi-Fahrer fuhr aus der Verlängerung der Friedhofstraße nach links auf die Landstraße und nahm dabei einem Lkw die Vorfahrt. Durch die Kollision wurde der Audi so schwer beschädigt, dass sich der Fahrer sowie eine 24 Jahre alte Beifahrerin nicht selbstständig befreien konnten. Die Feuerwehr musste zur Bergung der Insassen das Dach des Autos aufschneiden. Die Beifahrerin wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Der Fahrer kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden, der an seinem Schwerlaster entstanden ist, beläuft sich auf rund 20.000 Euro, während am Audi mit rund 40.000 Euro von wirtschaftlichem Totalschaden auszugehen ist. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es auf der Landesstraße bis kurz nach 16.30 Uhr zu Behinderungen.

Scheer

Polizei sucht nach Sachbeschädigung Zeugen

Unbekannte haben zwischen Samstag und Sonntag die Fassade und einzelne Innenwände eines vermeintlich leerstehenden Gebäudes in der Jahnstraße mit Farbe besprüht. Der hierdurch entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Weiter entwendeten die Personen mehrere Musikkassetten und hinterließen diese sowie Unrat im Bereich des Wasserturms. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, unter Tel. 07571/104-0 um Hinweise.

Sigmaringen

Fahrzeugscheibe eingeworfen

Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro haben unbekannte Personen in der Nacht von Samstag auf Sonntag an einem Ford hinterlassen, der in der Bittelschießer Straße abgestellt war. Vermutlich mit einem Stein haben die Täter eine Seitenscheibe eingeworfen und sind anschließend geflüchtet, ohne den Pkw zu durchsuchen. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen der offenkundig mutwilligen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise etwaiger Zeugen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Bad Saulgau

Einsatzkräfte beleidigt

Strafrechtlich verantworten müssen sich zwei 30 und 42 Jahre alte Männer nach einer Ruhestörung am Samstagabend in der Paradiesstraße. Eine Anwohnerin hatte gegen 22.30 Uhr das Polizeirevier Bad Saulgau verständigt und sich über eine Grillparty mit lauter Musik beschwert. Als die Beamten die Anwesenden zur Ruhe ermahnten, zeigten sich die beiden Männer unkooperativ und verweigerten die Angabe ihrer Personalien. Weil sie zudem Beleidigungen gegen die Einsatzkräfte äußerten, werden sie nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Bad Saulgau

Polizei ermittelt nach Schlägerei - zwei Personen schwerer verletzt

Nach einer Schlägerei zwischen zwei größeren Personengruppen, bei der am frühen Sonntagmorgen auf dem Gelände einer Tankstelle in der Platzstraße zumindest vier Personen leicht und zwei Personen schwerer verletzt worden sind, hat das Polizeirevier Bad Saulgau strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen. Ein Zeuge hatte gegen 4 Uhr den Polizeinotruf gewählt und eine körperliche Auseinandersetzung zwischen etwa 15 bis 20 Personen mitgeteilt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte flüchteten mehrere Beteiligte, zwei Personen wurden von den Beamten auf der Flucht vorläufig festgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten die Personen im Alter zwischen 17 und 56 Jahren auf dem Gelände aneinander und schlugen in der Folge aufeinander ein. Während eine 49 Jahre alte Frau das Krankenhaus zwischenzeitlich wieder verlassen konnte, nachdem sie dort mit schwereren Verletzungen behandelt worden war, befindet sich ein 56 Jahre alter Mann weiterhin mit schweren Gesichtsverletzungen in ärztlicher Behandlung. Die konkreten Hintergründe der Auseinandersetzung, die genaue Anzahl der Beteiligten und Verletzten, sowie die exakten Handlungen der einzelnen Personen sind Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen. Zeugen werden darum gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 auf dem Polizeirevier Bad Saulgau zu melden.

