Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 08.10.22 aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen (ots)

36jähriger greift andere mit Hammer an

Eine Gruppe von Männern hielt sich am frühen Samstagmorgen vor einer Gaststätte in der Kleinebergstraße auf. Dort wurden sie von dem 36jährigen provoziert. Nach einem kurzen Wortgefecht ging dieser in seine nahegelegene Wohnung, holte von dort einen Zimmermannshammer und ging anschließend damit auf die Gruppe los. Es gelang der Gruppe jedoch, dem Angreifer den Hammer wegzunehmen. Dabei wurde ein 38jähriger leicht verletzt. Nach bisherigem Ermittlungsstand gelang es dem Angreifer nicht, mit dem Hammer zuzuschlagen. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

Markdorf

Stoßstange zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Am Freitag zwischen 16:10 Uhr und 16:30 Uhr wurde an einem auf dem Parkplatz der Stadthalle geparkten roten Skoda die Stoßstange zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Überlingen (Tel. 07551/8040).

Deggenhausertal

Unter Alkoholeinwirkung mit dem Auto überschlagen

Zu einem Fahrzeugüberschlag kam es am frühen Samstagmorgen auf der K 7756 zwischen Obersiggingen und Deggenhausertal. Der 58jährige Lenker eines Audi kam infolge Alkoholeinwirkung zuerst nach rechts von der Fahrbahn ab, um sich im Anschluss zu überschlagen. Der Audi wurde dabei total beschädigt, es entstand ein Schaden von ca. 3500 Euro. Bei dem Fahrzeuglenker wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein beschlagnahmt. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

