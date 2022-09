Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Durchführung von Schulwegkontrollen

Bendorf (ots)

Am Morgen des 16.09.2022 führte die Polizeiinspektion Bendorf eine Schulwegkontrolle im Bereich des Wilhelm-Remy-Gymnasiums und der Karl-Fries-Schule in Bendorf mit dem Schwerpunkt -Überprüfung der Beleuchtungseinrichtungen bei Fahrrädern- durch. Es konnte festgestellt werden, dass, außer weniger Ausnahmen, die überwiegende Anzahl der Fahrräder über keine Beleuchtungseinrichtungen verfügten oder aber diese nicht eingeschaltet waren. Dies wäre jedoch auf Grund der Morgendämmerung zur besseren Erkennbarkeit und Sicherheit erforderlich gewesen. Darüber hinaus stellten die Beamten fest, dass viele Radfahrende keine Schutzhelme trugen. Den Betroffenen, zumeist Kindern, wurde die Wichtigkeit der Sicherheitsvorkehrungen verdeutlicht und sie wurden altersgerecht ermahnt. Die Polizei Bendorf weist ausdrücklich, besonders die verantwortlichen Eltern, auf die Bedeutung der Erkennbarkeit von Fahrrädern im Straßenverkehr durch korrekt angebrachte und funktionstüchtige Beleuchtungseinrichtungen hin. Das Tragen von Schutzhelmen wird dringendst empfohlen. Bei Rückfragen hinsichtlich der verkehrssicheren Ausrüstung von Fahrrädern können sie sich gerne an die Polizei Bendorf wenden. Die Durchführung von weiteren Kontrollen, auch an anderen Schulen im Zuständigkeitsbereich, wird beabsichtigt.

