Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zeugenhinweise helfen!

Kaiserslautern (ots)

Dank einer aufmerksamen Zeugin hat die Polizei am Dienstagvormittag Hinweise auf eine Unfallflucht im Bereich "Stangensohl" erhalten. Die Frau hatte beobachtet, wie ein VW Transporter kurz vor 11 Uhr einen Opel Combo streifte, der in Höhe des Hauses Nummer 13 stand. Die Fahrerin sei danach ausgestiegen, habe sich den Schaden kurz angeschaut und sei anschließend trotzdem einfach weitergefahren.

Am Opel Combo blieb ein Schaden im hinteren Bereich der Beifahrerseite zurück - inklusive gelber Lackspuren des Verursacherfahrzeugs. Der VW Transporter konnte ausfindig gemacht werden. Das Fahrzeug wies sowohl ältere als auch frische Unfallspuren auf. Die verantwortliche Fahrerin muss - zumindest im aktuellen Fall - mit einer Strafanzeige wegen Fahrerflucht rechnen.

Gesucht wird noch nach dem Verursacher, der in der Trippstadter Straße einen VW Up gerammt und beschädigt hat. Der Halter entdeckte am Dienstag einen Schaden auf der Fahrerseite im Bereich des Radlaufs und der vorderen Stoßstange. Die genaue Unfallzeit ist unklar, da der Pkw seit mehreren Tagen in Höhe des Hauses Nummer 121 stand und nicht bewegt wurde.

Die Polizei fragt deshalb: Wer hat zwischen Freitagmittag (22. Juli), 12 Uhr, und Dienstagmittag, 12.30 Uhr, etwas mitbekommen und kann Hinweise auf das Verursacherfahrzeug und seinen Fahrer geben? Die Polizeiinspektion 2 nimmt jeden Hinweis gerne unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |cri

