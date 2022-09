Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Radfahrern

Wangerland (ots)

Am Dienstag, den 13.09.2022 befuhren ein 65-Jähriger und eine 61-Jährige mit ihren E-Bikes um 12:29 die L808 von Neugarmsiel in Richtung Carolinensiel. Kurz hinter dem Ortsausgang Neugarmsiel wollte ein 79-jähriger mit seinem PKW die beiden Radfahrer überholen. Während des Überholvorgangs touchierte der Außenspiegel die Radfahrer, woraufhin es zum Sturz kam. Die beiden Radfahrer wurden schwer verletzt zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht, Lebensgefahr besteht nicht.

Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

