POL-WHV: Bockhorner Markt

Wilhelmshaven (ots) - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und Graffiti in mehreren Fällen in Schortens In der Nacht von Freitag auf Samstag (09.-10.09.2022) wurden in mehreren Straßen (Jadestraße, Hohe Gast, Plaggestraße, Papenmoorlandsweg, Huntestraße) mehrere Gulli-/Schachtdeckeln aus der Fahrbahnmitte und dem Fahrbahnrand entnommen und beiseite gelegt. Nach Bekanntwerden hat die Polizei Jever den ...

mehr