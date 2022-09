Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Varel vom 09.09.-11.09.2022

Wilhelmshaven (ots)

Varel

Verkehrsunfall mit verletzter Person und Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Am Freitag, 09.09.2022, gegen 11:15 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Pedelec-Fahrer die Arngaster Straße in Varel. Nach dessen Angaben wurde er von einem entgegenkommenden Pkw (vermutlich Audi) geschnitten, so dass er zu Fall kam und sich bei dem Sturz leichte Verletzungen im Gesicht zuzog. Der mutmaßliche Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Während der Unfallaufnahme wurde in der Atemluft des Pedelec-Fahrers Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,78 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04451-923-115 mit der Polizei Varel in Verbindung zu setzen.

Varel

Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum von Freitagmittag, 09.09.2022, 20:30 Uhr, bis Samstag, 10.09.2022, 12:00 Uhr, kam es zu einer Beschädigung eines am Fahrbahnrand der Friedrich-Ebert-Straße abgestellten Pkw. Vermutlich beim Rangieren stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem bislang unbekannten Fahrzeug gegen den ordnungsgemäß geparkten Pkw VW Golf. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend ohne sich um den angerichteten Schaden gekümmert zu haben. Es entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 1000 Euro. Zeugen die Beobachtungen zum Entstehen der Beschädigung gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04451-923115 bei der Polizei in Varel zu melden.

Varel

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Samstag, 10.09.2022, gegen 16:45 Uhr, kam es in Varel, Grabsteder Straße, zu einem Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Aus einem im Begegnungsverkehr fahrenden Pkw wurde ein Kühlakku geworfen, welches den Scheinwerfer vom Pkw eines 23-jährigen traf und beschädigte. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Beobachtungen zum Unfallhergang gemacht haben, werden gebeten, der Polizei in Varel, Hinweise unter der Rufnummer 04451/923-115 mitzuteilen.

Varel/Bockhorn

Diebstahl aus Pkw

Bereits am Donnerstag, 08.09.2022, im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr, kam es zu einem Diebstahl von Bargeld und Medikamenten aus einem Pkw. Das Bargeld und die Medikamente waren im Fußraum des Beifahrersitzes abgelegt. Die Nutzerin vergaß beim Verlassen des Pkw, diesen abzuschließen. Als Tatorte kommen ein Verbrauchermarkt in der Wiefelsteder Straße in Varel und ein Verbrauchermarkt Am Markt in Bockhorn in Betracht. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter oder das Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel (Tel.: 04451/923-115) in Verbindung zu setzen.

