POL-DO: Nach mehreren Einbrüchen in ein Restaurant an der Stockumer Straße: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Seit dem 12. August war es in einem Restaurant an der Stockumer Straße in Dortmund-Eichlinghofen zu insgesamt fünf Einbrüchen gekommen. Die fünfte Tat ereignete sich am Dienstagvormittag (23. August). Weil der Besitzer des Restaurants mittlerweile eine Sicherheitskamera installiert hatte, verständigte er gegen 11.20 Uhr direkt die Polizei. Und so konnten die Beamten noch vor Ort einen Tatverdächtigen festnehmen.

Die vorherigen Taten ereigneten sich am 12., 13., 14. und 22. August. In allen Fällen war ein unbekannter Täter auf offenbar unterschiedliche Weise in das Restaurant eingedrungen und hatte unter anderem Lebensmittel, hochwertige Getränke und Bargeld gestohlen. Insgesamt entstand dadurch ein Schaden im vierstelligen Bereich.

Weil der 63-jährige Besitzer des Restaurants nach den ersten Taten eine Videokamera installiert hatte, machte ihn am Dienstagvormittag eine Benachrichtigung auf seinem Mobiltelefon auf die erneute Tat aufmerksam. Sofort konnte er die Polizei alarmieren und die Beamten darüber informieren, dass der Täter sich noch vor Ort befinde. Genauer gesagt hing der Mann, den die Einsatzkräfte kurze Zeit später an der Stockumer Straße antrafen, noch halb in einem Fenster des Ladenlokals.

Die Beamten nahmen ihn fest und brachten den polizeibekannten 49-Jährigen, der ohne festen Wohnsitz in Dortmund ist, ins Polizeigewahrsam. Gegenstand der Ermittlungen wird es nun sein, ob er auch für eine oder mehrere der vorherigen Taten verantwortlich gemacht werden kann.

Er wird heute einem Haftrichter vorgeführt.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

- Egal ob privater Haus-/Wohnungsbesitzer oder Geschäftsinhaber: Machen Sie sich Gedanken über das Thema Einbruchschutz! Und lassen Sie sich dabei von der Polizei kostenlos und unabhängig beraten.

- Unter der Telefonnummer 0231/132-7950 erreichen Sie unsere Experten aus dem Kommissariat für Kriminalprävention für eine sicherheitstechnische Fachberatung.

- Die Festnahme am Dienstag macht es deutlich: Die Installation von Sicherheitskameras ist sinnvoll. Die Möglichkeit einer Push-Up-Nachricht auf mindestens ein Mobiltelefon ist dabei notwendig. Denn nur so können Sie die Polizei direkt ohne Zeitverzug verständigen und den Hinweis "Täter am Werk" geben. Das gibt uns die Möglichkeit, sofort zu handeln.

- Die Speicherung hat über eine Cloud zu erfolgen, die Speicherung ausschließlich über eine Speicherkarte reicht nicht aus.

- Mechanische Sicherungen sind als Basisschutz unverzichtbar.

- Wir empfehlen dringend eine unabhängige Beurteilung VOR Einsatz einer Videoüberwachung - rufen Sie daher unsere Experten an unter Tel. 0231/132-7950. Erst nach Prüfung aller Parameter (Lage des Objektes, soziale Kontrolle, alternative/bereits installierte Technik) lässt sich seriös sagen, ob und in welchem Umfang Kameratechnik sinnvoll ist. Eine Videoüberwachung in den öffentlichen Raum hinein ist grundsätzlich unzulässig.

- Hinweis für Gewerbeinhaber: Der Hinweis auf eine Videoüberwachung mit Piktogramm (DIN 33450) ist zwingend nötig. Zudem sind arbeitsrechtliche Belange zu beachten (Persönlichkeitsrechte der Mitarbeitenden).

