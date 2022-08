Polizei Dortmund

POL-DO: Fahndung mit Lichtbildern: Polizei sucht mutmaßliche EC-Karten-Betrügerin

Dortmund (ots)

Die Polizei Dortmund sucht mit Lichtbildern nach einer mutmaßlichen EC-Karten-Betrügerin. Sie steht im Verdacht - in einem Supermarkt - zunächst eine Geldbörse gestohlen und anschließend mit der enthaltenen EC-Karte Bargeld abgehoben zu haben.

Die Besitzerin der Geldbörse brachte sie so um einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag. Der Diebstahl ereignete sich am 22. April gegen 16.30 Uhr an der Lüdinghauser Straße in Dortmund-Eving. Nur kurze Zeit später erfolgte die Abhebung an einem Geldautomaten in Dortmund-Kirchlinde.

Die Polizei sucht nun die Person auf den Fotos, siehe Link des Fahndungsportals der NRW-Polizei:

https://polizei.nrw/fahndung/85859

Können Sie Angaben zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort machen? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminaldauerdienst unter Tel.0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell