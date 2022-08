POL-DO: Die Polizei sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall mit Flucht

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0922 Eine Zeugin und ein Zeuge informierten die Polizei in der Nacht zu Dienstag (23.8.2022) über zwei Pkw-Aufbrecher, die auf der Wittekindstraße in Dortmund die Scheiben eines Renaults aufschlugen. Als die Männer bemerkten, dass sie nicht allein waren, flüchteten sie auf den Südwestfriedhof. So dunkel und unübersichtlich ein Friedhof ...

mehr