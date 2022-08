POL-MA: Mannheim: Brand eines Einfamilienhauses; Pressemitteilung Nr. 1

Heidelberg-Weststadt (ots) - Eingebrochen wurde am Sonntag zwische 00:30 Uhr und 16:00 Uhr in ein Restaurant in der Gottlieb-Daimler-Straße. Bislang unbekannte Täter verschafften sich auf bislang nicht bekannte Art und Weise Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten einen Tresor, welcher im Tresenbereich stand. In dem Tresor befanden sich rund 500 Euro Bargeld, ...

