Polizei Dortmund

POL-DO: Wohnungseinbrecher in der Nordstadt festgenommen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0923

Ein 22-jähriger Anwohner der Uhlandstraße überraschte am Montagabend (22.August) zwei Wohnungseinbrecher. Die überraschten Täter flüchteten zunächst, konnten jedoch schnell festgenommen werden.

Ersten Ermittlungen zufolge manipulierten zwei Tatverdächtige (49 und 43 Jahre) um ca. 22:15 Uhr an der Wohnungstür eines 22-jährigen Anwohners der Uhlandstraße. Womit die Täter offensichtlich nicht rechneten: Der Anwohner befand sich zu diesem Zeitpunkt in der Wohnung und wurde von den Einbruchgeräuschen aufgeschreckt. Als er die Wohnungstür aufriss, schaute er in zwei verdutzte Gesichter der dann flüchtenden Einbrecher. Weitere Anwohner des Mehrfamilienhauses riefen sofort die Polizei, die wenig später die beiden Einbrecher vorläufig festnehmen konnte. Neben Einbruchwerkzeugen führten die Männer gestohlene Schuhe mit, welche sie offensichtlich aus dem Hausflur des Mehrfamilienhauses entwendet haben.

Die beiden in Dortmund aufhältigen Männer erwartet nun ein Strafverfahren wegen des versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls und des vollendeten einfachen Diebstahls.

