Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versammlungen in Varel, Zetel und Wilhelmshaven

Wilhelmshaven. Varel. Zetel (ots)

Polizeikräfte der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, der Wasserschutzpolizeistation Wilhelmshaven und Diensthundführer der Polizeidirektion Oldenburg waren heute in Varel, Zetel und Wilhelmshaven bei Versammlungen mit Bezug zur Coronapandemie eingesetzt.

Die Teilnehmer hatten sich erneut zuvor in den sozialen Medien verabredet und diese Treffen im Vorfeld beworben. Alle coronamaßnahmenkritischen Veranstaltungen wurden bei den zuständigen Versammlungsbehörden im Vorfeld angezeigt, eine Gegendemonstration auf dem Rathausplatz in Wilhelmshaven nicht.

+++ Varel +++

Am Rathaus trafen sich ca. 70 Teilnehmer. Der Aufzug setzte sich anschließend unter Einhaltung der zuvor verlesenen Auflagen in Bewegung und endete gegen 19.15 Uhr wieder am Startpunkt.

Die Versammlung verlief störungsfrei und ohne besondere Vorkommnisse.

+++ Zetel +++

In Zetel fanden zwei Versammlungen im Bereich Südenburg mit 17 Personen und in der Bohlenberger Straße mit 18 Teilnehmern im Zeitraum von 18.00 Uhr bis 19.15 Uhr statt.

Beide angemeldeten Aufzüge wurden unter Beachtung der geltenden Infektionsschutzvorschriften /-auflagen durchgeführt.

Die Versammlungen verliefen störungsfrei und ohne besondere Vorkommnisse.

+++ Wilhelmshaven +++

Auf dem Rathausplatz fanden sich gegen 19.00 Uhr ca. 120 Personen für eine angemeldete Versammlung ein, die sich ebenfalls gegen die Corona-Maßnahmen richtete. Die Personen setzten sich anschließend als Aufzug in Bewegung und fanden sich anschließend erneut auf dem Rathausplatz zu einer Abschlusskundgebung zusammen, die gegen 20.17 Uhr endete.

Parallel dazu kamen elf Personen zu einer unangemeldeten stationären Gegendemonstration auf dem Rathausplatz mit Spruchbändern zusammen. Diese wurde als eine Versammlung deklariert und die Auflagen verlesen. Auch hier kam es zu keinen Störungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell