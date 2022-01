Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zeugenaufruf zu einer Auseinandersetzung in Zetel am 28.01.2022, 15.45h

Varel (ots)

Zeugenaufruf nach möglicher Auseinandersetzung auf Parkplatz in Zetel Am 28.01.2022, etwa gegen 15:45 Uhr, soll es auf einem Parkplatz in der Grenzstraße, 26340 Zetel zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau gekommen sein. Zu dieser Zeit parkte die Frau mit ihrem schwarzen Pkw auf dem südwestlichen Parkplatz der dortigen Sandkuhle. Zeugen, die eine Auseinandersetzung beobachtet haben, oder sich zu dieser Zeit im dortigen Bereich aufgehalten haben, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 zu melden.

