Polizei Dortmund

POL-DO: Erneuter Einsatz an der Schleswiger Straße - Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0917

Mit starken Kräften beruhigte die Polizei Dortmund erneut eine unübersichtliche Lage am Sonntagnachmittag (21. August) an der Schleswiger Straße. Zuvor war es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren kriminellen Personengruppen gekommen.

Gegen 15.25 Uhr trafen die alarmierten Polizeikräfte zunächst auf eine unübersichtliche Situation. Aus einer Menge von knapp 200 Schaulustigen heraus identifizierten die Beamten mehrere Streitparteien. Erste Ermittlungen ergaben, dass es offensichtlich einen Konflikt zwischen zwei Personengruppen aus dem kriminellen Milieu gegeben hatte.

Polizeibeamte nahmen zwei Tatverdächtige (14 und 25 Jahre) unmittelbar fest. Den 14-jährigen Tatverdächtigen übergaben die Beamten von der Polizeiwache Nord aus an die Erziehungsberechtigten. Der vorläufig festgenommene 25-Jährige befindet sich derzeit im Polizeigewahrsam. Er wird noch heute einem Haftrichter vorgeführt. Bei den Streitigkeiten verletzten sich zwei Personen leicht. Polizeikräfte leiteten mehrere Strafverfahren ein. Die umfangreichen Ermittlungen dazu dauern an.

Nach jetzigem Erkenntnisstand hatten die Streitigkeiten bereits eine Vorgeschichte und spielen sich unter kriminellen Personen ab: Vergangenen Donnerstag (18. August) war es bereits zu Schüssen aus einer PTB-Waffe gekommen. In diesen Streit war auch der 25-jährige Festgenommene verwickelt. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5301108

Sowohl der 14-jährige, als auch der 25-jährige Tatverdächtige, ist bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Im Übrigen war der 25-Jährige noch in der Nacht zu Samstag von Polizeikräften bei einem Einbruch auf frischer Tat festgenommen worden. Dazu finden Sie hier eine gesonderte Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5302209

Meldungen über Auseinandersetzungen mit einer großen Anzahl an Schaulustigen nimmt die Dortmunder Polizei sehr ernst. Das Polizeipräsidium Dortmund reagierte deshalb am Sonntag mehrmals mit entsprechend starken Kräften, um Situationen zu beruhigen. Auch für die kommenden Tage wird die Dortmunder Polizei mit erhöhter Präsenz in der Nordstadt vor Ort sein.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell