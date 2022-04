Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Körperverletzung und Beleidung

Ratzeburg (ots)

25. April 2022 | Kreis Stormarn - 30.03.2022 - Bad Oldesloe

Bereits am 30.03.2022, gegen 21.10 Uhr wurde in der Bahnhofstraße in Bad Oldesloe ein Mann beleidigt und körperlich angegriffen.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand sei der 47-jährige Geschädigte, malischer Abstammung, ohne ersichtlichen Grund von einem Hausbewohner aus der Bahnhofstraße als "Scheiß Ausländer" beschimpft worden. Weiterhin sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit dem 38-jährige Tatverdächtige gekommen, indem der Geschädigte getreten wurde.

Die Kriminalpolizei in Bad Oldesloe führt die Ermittlungen sucht nach Zeugen. Da sich nach ersten Erkenntnissen auch Passanten auf der Bahnhofstraße befunden haben, könnten diese auch Zeugen des Vorfalles sein und zur weiteren Aufklärung beitragen. Sollten Sie sich angesprochen fühlen oder Angaben zum beschriebenen Tatablauf machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizei in Bad Oldesloe unter der Telefonnummer 04531/501-0.

