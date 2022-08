Polizei Dortmund

POL-DO: Straßenraub in Dortmund-Dorstfeld - die Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0919

In der Nacht zu Samstag (20.August) kam es auf der Wittener Straße in Dortmund Dorstfeld zu einem Straßenraub. Hierbei wurde ein 32-jähriger Dortmunder schwer verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge hielt sich der 32-jährige spätere Geschädigte um ca. 02:30 Uhr auf der Wittener Straße als Fußgänger auf. Etwa in Höhe der gleichnamigen Bushaltestelle soll der Mann dann von einer Gruppe Unbekannten angesprochen worden sein. Nach einem kurzen verbalen Streit habe man aus der Gruppe heraus auf den Mann eingeschlagen und ihn seiner Wertgegenstände beraubt.

Der 32-Jährige kann den Haupttäter der Gruppe wie folgt beschreiben: Der Haupttäter sei ca. 175 cm groß, von schlanker Statur, habe weder Bart noch Brille getragen und sei mit einer schwarzen Basecap, einem weißen T-Shirt, einer dunklen Hose und einer schwarzen Bauchtasche bekleidet gewesen. Der 32-Jährige gab weiter an, dass der Haupttäter mit osteuropäischem (vermutlich polnischem oder russischem) Akzent gesprochen habe.

Der 32-jährige Geschädigte wird stationär in einem Krankenhaus behandelt. Lebensgefahr besteht nicht. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise und fragt Sie: Können Sie Angaben zur Identität des Haupttäters machen? Können Sie Angaben zu Personengruppen machen, die sich in diesem Bereich regelmäßig aufhalten? Waren Sie Zeuge des Sachverhalts? Dann wenden Sie sich bitte an den Kriminaldauerdienst unter 02311327441!

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell