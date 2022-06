Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Billerbecker Straße/ Verletzte bei Unfall

Coesfeld (ots)

An der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße, Billerbecker Straße sind am Donnerstag (09.06.22) zwei Autos zusammengestoßen. Gegen 16.30 Uhr war eine 36-jährige Autofahrerin aus Nottuln auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Daruper Straße unterwegs. Mit im Auto saßen zwei Kinder im Alter von zwei und vier Jahren. Als sie nach links auf die Billerbecker Straße abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit dem Auto einer 23-jährigen Frau aus Dülmen, die in Richtung Holtwicker Straße unterwegs war. In deren Fahrzeug befand sich eine 24-Jährige Beifahrerin aus Coesfeld. Die Dülmenerin und ihre Beifahrerin kamen verletzt, Die Nottulnerin und die Kinder zur Beobachtung mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Die Unfallstelle war bis 17.45 Uhr gesperrt.

