Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 159

Freiburg (ots)

LANDKREIS WALDSHUT

Am heutigen Samstagmittag, gegen 12:20 Uhr, befährt ein Motorrad-Gespann die L 159 in Richtung Untermettingen. In einer Rechtskurve kommt das Gespann aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links in den Gegenverkehr und kollidiert mit einem entgegenkommenden Lkw.

Der 66-jährige Kradfahrer verstirbt noch an der Unfallstelle, seine Mitfahrerin wird schwer verletzt in eine Klinik verbracht.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 10.000 Euro.

