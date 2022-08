Polizei Dortmund

POL-DO: Einbruch in Kupferdrahtfirma in Dorstfeld - Tatverdächtiger festgenommen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0916

Nach einem Einbruch in eine Kupferdraht-Firma an der Beratgerstraße am Freitagabend (19.8.) ist ein Tatverdächtiger noch im Gebäude durch Polizeibeamte festgenommen worden.

Kurz nach 23 Uhr alarmierte eine Sicherheitsfirma die Polizei und gab den entscheidenden Hinweis, wo genau sich im Firmengebäude offenbar ein Einbrecher aufhalten könnte. Polizeikräften und Diensthündin "Torvi" gelang noch im Gebäude die Festnahme eines 25-jährigen Tatverdächtigen.

Ersten Ermittlungen zufolge war der Mann mutmaßlich über ein Fenster in das Firmengebäude eingebrochen.

Besondere Gründe für eine Untersuchungshaft lagen zu diesem Zeitpunkt nicht vor. Beamte leiteten ein Strafverfahren wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls in Büroräume (§ 243 StGB) ein - die polizeilichen Ermittlungen dazu dauern an.

