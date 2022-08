Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei Dortmund ehrt 14 Personen für ihren couragierten Einsatz - Einladung für Medienschaffende

Dortmund (ots)

Ein Auto fährt in Schlangenlinien über die A 45. Nach mehreren Beinahe-Unfällen bleibt es einfach auf dem mittleren Fahrstreifen stehen. Es stellt sich heraus: Die Fahrerin hatte einen Schlaganfall, konnte das Auto nicht mehr steuern. Mehrere Zeugen bemerken die Notlage und eilen sofort zur Hilfe. Einer der Zeugen hatte zuvor durchgehend Standortmitteilungen über den Notruf der Polizei weitergegeben, damit Beamte und Rettungskräfte schließlich helfen konnten. Dies ist nur eine Geschichte von vielen, die am Donnerstag (25. August) im Polizeipräsidium erzählt werden. Dann, wenn Polizeipräsident Gregor Lange insgesamt 14 Personen für ihren couragierten Einsatz ehrt.

Endlich kann die jährliche Veranstaltung, bei der der Polizeipräsident im persönlichen Gespräch mehr über die couragierten Menschen herausfinden und ihnen ihre persönliche Anerkennung ausdrücken kann, wieder stattfinden. Geehrt werden am Donnerstag Personen, die sich 2020 und 2021 mit besonderer Courage in polizeilichen Einsätzen hervorgetan haben. Insgesamt sind es elf Sachverhalte, die in diese Ehrung mit einfließen.

Mit dabei sind zum Beispiel auch eine Mutter und ihr Sohn, die einen Taschendieb verfolgt, seine weggeworfene Beute gesichert und bei der Festnahme geholfen haben. Oder auch Zeugen, die zwei Suizidenten von einem Sprung von der Autobahnbrücke abhalten konnten. Ein weiterer Zeuge griff beherzt ein, als er sah, wie ein Jugendlicher an einer U-Bahn-Haltestelle von einem anderen am Boden liegend getreten wurde.

Haben Sie Interesse alle Geschichten der couragierten Zeuginnen und Zeugen zu hören? Wir laden Journalistinnen und Journalisten herzlich ein, an der Veranstaltung teilzunehmen. Die Ehrung findet statt:

am Donnerstag (25.8.), 16.30 Uhr,

in den Räumlichkeiten der Polizei-Ausstellung "110" im Polizeipräsidium Dortmund, Markgrafenstraße 102

Um Anmeldung unter den üblichen Erreichbarkeiten der Pressestelle wird vorab dringend gebeten.

