Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsüberwachung am Kindergarten

Erpolzheim (ots)

Am Vormittag des 10.11.2021 im Zeitraum 08:30 bis 09:45 Uhr wurde in Erpolzheim, Höhe des Kindergartens in der Hauptstraße, durch Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim eine Kontrollstelle eingerichtet und der durchfließende Verkehr kontrolliert. Insgesamt wurden hierbei sieben Verkehrsteilnehmer festgestellt, deren Fahrzeuge Mängel aufwiesen bzw. die Fahrzeugführer nicht ordnungsgemäß angeschnallt waren. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

