POL-PDNW: Unfallflucht auf der Holiday-Park-Straße

Eine 45-jährige Frau aus Bad Dürkheim befuhr am Dienstag, den 09.11.2021 gegen 19:30 Uhr die L529 in Fahrtrichtung Holiday-Park und ordnete sich nach links zum Abbiegen ein. Ein/e bislang unbekannte/r Verkehrsteilnehmer/in kam von der L530 und fuhr anschließend nach rechts in die L529 ein. Hierbei bog der PKW offenbar in einem zu weiten Bogen ab und touchierte den weißen Citroen C4 an der Fahrerseite. Anschließend entfernte sich das unfallverursachende Fahrzeug unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Am PKW der Geschädigten konnte blauer Lackabrieb festgestellt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen unter Tel. 06324-9330 oder per eMail unter pihassloch@polizei.rlp.de

