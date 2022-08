Polizei Dortmund

POL-DO: 1577 Tempo-Verstöße bei Kontrollen zum Schulanfang in Dortmund und Lünen

Dortmund (ots)

Seit Beginn des neuen Schuljahres ist die Polizei in Dortmund und Lünen verstärkt auf Schulwegen und unmittelbar vor Schulen im Einsatz, um Schülerinnen und Schüler und alle anderen Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer auf besondere Risiken u.a. durch zu hohes Tempo hinzuweisen. Viele Kinder und Erwachsene sind sehr achtsam und rücksichtsvoll im Straßenverkehr - und dann gibt es Autofahrerinnen und -fahrer, die ohne jede Rücksicht aufs Gaspedal treten. Eine erste Bilanz nach dem Schulanfang 2022:

An nur acht Kontrolltagen (10. bis 19. August 2022) erfasste die Polizei in Dortmund und Lünen insgesamt 2176 Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung, darunter 1577 Tempo-Verstöße und 246 Falschparker, die auf Schulwegen die Halteverbote missachteten und z. B. die Sicht behinderten. Dazu kommen 353 "sonstige Verstöße" wie die Benutzung von Smartphones während der Fahrt oder Verstöße gegen die Gurtpflicht etc.

Bei den Tempo-Verstößen fielen an den acht Kontrolltagen besonders schnelle Raser auf. Sie fuhren zum Beispiel 58, 68 und 76 km/h, wo nur 30 oder 50 km/h erlaubt waren. Die Polizei warnt deshalb erneut: Kinder können Geschwindigkeiten noch nicht einschätzen - überqueren sie also die Straße, wenn ein Auto mit 70 km/h heranrast, sind bei einem Zusammenstoß tödliche Verletzungen sehr wahrscheinlich. Bereits durch einen Zusammenstoß bei 30 km/h werden sehr schwere Verletzungen verursacht.

Entscheidend ist das Tempo für den Anhalteweg und damit auch für den Grad der Verletzungen oder für Leben oder Tod. Eine Vollbremsung bei Tempo 30 nimmt bis zu 18 Meter in Anspruch. Bei doppeltem Tempo, also 60 km/h, ist die Strecke mehr als 50 Meter lang.

Der dringende Appell des Polizeipräsidiums Dortmund lautet deshalb:

- Achten Sie auf Ihr Tempo! - Nehmen Sie Rücksicht auf die Schwächsten im Straßenverkehr! - Lenken Sie sich nicht mit dem Smartphone ab! - Fahren Sie aufmerksam!

Die Polizei setzt die Kontrollen auf Schulwegen das gesamte Schuljahr über fort.

Die Zahlen für Lünen:

- Verstöße insgesamt: 186 (an 8 Kontrolltagen) - Tempo-Verstöße: 44 (an 4 Kontrolltagen) - Park-Verstöße: 72 - Sonstige Verstöße: 70

Die Zahlen für Dortmund:

- Verstöße insgesamt: 1990 - Tempo-Verstöße: 1533 - Park-Verstöße: 176 - Sonstige Verstöße: 283

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell