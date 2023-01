Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Fahrzeuge beschädigt; Einbruch

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT): Mit Gegenverkehr kollidiert

Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der B28 entstanden. Ein 18-Jähriger befuhr gegen 8.45 Uhr mit seinem Hyundai i30 die Ulmer Steige in Richtung Bad Urach. Dabei kam nach einer Kurve mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dortigen Steinhang. Anschließend wurde der Pkw in Richtung der Gegenfahrspur abgewiesen, wo er mit der entgegenkommenden Mercedes C-Klasse eines 58-Jährigen kollidierte. Verletzt wurde niemand. Der Hyundai musste abgeschleppt werden. (rn)

Esslingen (ES): Fahrzeuge beschädigt

Auf etwa 10.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den Unbekannte über das vergangene Wochenende an drei Gebrauchtwagen auf dem Gelände einer Firma in der Röntgenstraße angerichtet haben. Zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr wurden an den zum Verkauf ausgestellten Fahrzeugen Spiegel abgeschlagen, teils Heck- und Windschutzscheiben und Motorhauben beschädigt. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/ 310576810 um Hinweise. (cw)

Starzach (TÜ): Verkehrsinsel überfahren

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat sich eine 26-Jährige bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in der Felldorfer Straße zugezogen. Sie war dort kurz vor acht Uhr mit ihrem Peugeot aus Richtung Felldorf kommend unterwegs. Am Ortseingang überfuhr sie eine Verkehrsinsel, prallte gegen zwei Verkehrsschilder und kam mehrere Meter später zum Stehen. Die Frau wurde nach einer Erstversorgung vor Ort mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Ihr Wagen, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Die Felldorfer Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten gesperrt. Die Feuerwehr, die ebenfalls zur Unfallstelle ausgerückt war, richtete eine Umleitung ein und reinigte die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen. Unterstützend kamen zur Reinigung der Fahrbahn noch Mitarbeiter einer Firma mit einem Reinigungsfahrzeug vor Ort. (sm)

Tübingen (TÜ): Einbrecher unterwegs

In ein Geschäft in Pfrondorf ist im Laufe des Wochenendes eingebrochen worden. Zwischen Samstag, 14 Uhr, und Montag, sieben Uhr, verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam Zutritt ins Innere des Ladens in der Straße Bei der Kirche und stahl Bargeld und Tabakwaren. Der angerichtete Sachschaden steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt. (sm)

Bisingen (ZAK): Beim Einfahren nicht aufgepasst

Ein Leichtverletzter und ein geschätzter Sachschaden von etwa 35.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmittag auf der Heidelbergstraße ereignet hat. Ein 52-Jähriger wollte gegen 12.30 Uhr mit seinem Ford Mondeo von einer Parkbucht in die Heidelbergstraße einfahren. Dabei übersah er einen von hinten heranfahrenden BMW X1. Dessen 62 Jahre alter Fahrer versuchte noch auszuweichen, dennoch kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Dabei erlitt der BMW-Fahrer leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen war aber nicht erforderlich. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Da der BMW schräg auf der Motorhaube des Mondeo zum Stehen kam, musste zur Bergung des Wagens ein Kran eingesetzt werden. Der Verkehr an der Unfallstelle wurde durch Polizeibeamte geregelt. (cw)

