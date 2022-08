POL-STH: Fahren unter Alkoholeinfluss in Stadthagen

Messenkamp (ots) - (obe) Am Samstag, den 27.08.2022, führte die Polizei Bad Nenndorf zielgruppenorientierte Verkehrskontrollen an der K61 in 31876 Messenkamp durch. Die Beamten des Polizeikommissariats Bad Nenndorf wurden dabei von Kräften der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg und der Spezialisierten Kontrollgruppe KRAD der Polizeidirektion Göttingen unterstützt. Die Verfügungseinheit ...

mehr