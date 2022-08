Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Mehrere Kleinbrände im Stadtgebiet Stadthagen durch Brandstiftung

Stadthagen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, am 27.08.2022, gegen 00:25 Uhr, gingen über den Notruf der Feuerwehr mehrere Anrufe ein, dass in der Enzer Straße eine Mülltonne brennen würde. Auf der Anfahrt zu der Einsatzörtlichkeit wurde durch die alarmierte Feuerwehr in der Straße Am Ziegelhof und in der Büschingstraße jeweils eine weitere brennende Mülltonne festgestellt.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr bleibt es lediglich bei Sachschäden an den Restmüllgroßbehältern.

Nach ersten Ermittlungen ist von einer vorsätzlichen Brandlegung an den Mülltonnen auszugehen. Die Höhe des Schadens wird auf 1500 Euro geschätzt.

Zeugen, die mögliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Stadthagen unter der Telefonnummer 05721/40040 zu melden. (Ab)

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell