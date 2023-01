Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Brände; Raub; Verkehrsunfälle; Einbrüche; Mit Pfefferspray gesprüht

Reutlingen (ots)

Kleidercontainer in Brand geraten

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Sonntagabend ein Altkleidercontainer in der Frauenstraße in Brand geraten. Kurz vor 20 Uhr wurde das Feuer bei der Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst gemeldet. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften aus und löschte den stark rauchenden Container. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. (rn)

Eningen unter Achalm (RT): Brennende Mülleimer

Mehrere brennende Mülleimer haben am Neujahrsmorgen für Aufregung im Amselweg gesorgt. Kurz vor sieben Uhr waren die Einsatzkräfte ausgerückt, nachdem vier in Vollbrand stehende Mülleimer auf einem Abstellplatz vor einem dortigen Wohngebäude gemeldet worden waren. Die Feuerwehr löschte den Brand, durch den noch fünf weitere Mülleimer und auch ein in der Nähe des Abstellplatzes geparkter Ford Fiesta beschädigt wurden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 3.500 Euro. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (rn)

Pfullingen (RT): Mülleimerbrand

Zum Brand von Mülleimern sind die Rettungskräfte am Sonntagmorgen, gegen 8.45 Uhr, in die Hermann-Burkhardt-Straße ausgerückt. Aus bislang unbekannter Ursache waren dort mehrere an einer Gebäudefassade abgestellte Mülleimer in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen. Verletzt wurde niemand. Durch die Rauch- und Hitzeentwicklung wurden auch Fenster und die Fassade des Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. (sm)

Metzingen (RT): Mobile Toilette in Brand gesetzt

Zum Brand einer mobilen Toilette mussten Polizei und Feuerwehr am Sonntagnachmittag in die Kanalstraße ausrücken. Gegen 18.30 Uhr wurden die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert, nachdem dort die brennende Toilette festgestellt worden war. Die Feuerwehr konnte den Brand zwar schnell ablöschen, jedoch war nicht mehr zu verhindern, dass die Kunststoffkabine vollständig zerstört wurde. Wie sich bei den Ermittlungen herausstellte, hatten zwei 11- und 14-jährige Jungs mit Bengallichtern in der Kabine hantiert und im irrigen Glauben, die Lichter wären erloschen, diese in dem Klohäuschen liegengelassen und die Örtlichkeit verlassen. Beide Buben wurden anschließend ihren Eltern übergeben. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. (cw)

Nürtingen (ES): Geld geraubt

Unter anderem wegen des Verdachts des Raubes ermittelt die Kriminalpolizei gegen drei junge Männer im Alter von 16, 18 und 20 Jahren nach einer Auseinandersetzung am frühen Sonntagmorgen in der Bahnhofstraße. Nach jetzigem Ermittlungsstand kam es gegen 5.05 Uhr zu einer Auseinandersetzung mit zwei 24 und 25 Jahre alten Männern, in deren Verlauf die Drei diese mit Schlägen und Tritten attackiert haben sollen. Hierbei soll einer der Tatverdächtigen den Geldbeutel des 24-Jährigen gestohlen haben. Als der Bestohlene diesen zurückforderte und auch zurückbekam, soll daraus ein dreistelliger Bargeldbetrag gefehlt haben. Das Trio flüchtete zunächst, konnte aber im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung vorläufig festgenommen werden. Die beiden Geschädigten wurden zur Untersuchung und Behandlung ihrer Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt und werden nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. (sm)

Wendlingen / Kirchheim (ES): Alkoholisiert Unfälle verursacht

Eine 51 Jahre alte Frau hat am Sonntagvormittag auf ihrer Fahrt von Wendlingen nach Kirchheim mindestens zwei Verkehrsunfälle verursacht. Gegen 10.45 Uhr war die Frau mit ihrem Toyota in der Ulmer Straße in Wendlingen unterwegs, überfuhr dort einen Kreisverkehr und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte sie mit einer Straßenlaterne. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, setzte die 51-Jährige ihre Fahrt nach Kirchheim fort. Da ihr Pkw stark beschädigt war, verständigten mehrere Zeugen die Polizei. In der Lindorfer Straße an der Einmündung Zum Rübholz kam sie mit ihrem Wagen erneut nach links von der Fahrbahn ab und prallte wiederum gegen eine Straßenlaterne. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Unfallverursacherin deutlich alkoholisiert war. Da ein Test einen vorläufigen Wert von über drei Promille ergab, musste die Frau eine Blutprobe und auch ihren Führerschein abgeben. Ihr Toyota, an dem Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstanden war, wurde abgeschleppt. Der Schaden an den Straßenlaternen kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und überprüft, ob die 51-Jährige auf ihrer Fahrtstrecke noch weitere Unfälle verursacht haben könnte. (sm)

Köngen (ES): Fahrzeug in Brand geraten

Möglicherweise ein technischer Defekt hat am Sonntagnachmittag zu einem Feuerwehreinsatz auf der B313 geführt. Gegen 14.15 Uhr war ein 76 Jahre alter BMW-Lenker mit seinem Wagen von der A8 kommend auf dem Beschleunigungsstreifen der Bundesstraße in Richtung Nürtingen unterwegs. Dabei bemerkte er Rauch aus dem Motorraum seines Autos, worauf er anhielt und die Flammen mit Hilfe eines Feuerlöschers löschte. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 14 Feuerwehrleuten vor Ort. Während des Einsatzes musste die rechte Spur der Bundesstraße bis zirka 14.45 Uhr gesperrt werden. Der BMW wurde abgeschleppt. (rn)

Kirchheim/Teck (ES): Rauchmelder ausgelöst

Ein ausgelöster Rauchmelder hat am Sonntagabend, gegen 19.50 Uhr, in der Turmstraße die Rettungs- und Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Wie sich vor Ort herausstellte, war in einem dortigen Wohnhaus Essen auf dem angeschalteten Herd vergessen worden, was zu einer entsprechenden Rauchentwicklung führte. Die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften angerückt war, lüftete die Wohnung. Verletzt wurde niemand. Der Rettungsdienst war vorsorglich mit zwei Fahrzeugen und fünf Helfern vor Ort. (rn)

Kirchheim/Teck (ES): Gegen geparkten Pkw geprallt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine 39-Jährige bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in der Aichelbergstraße erlitten. Die Frau war gegen 15.15 Uhr mit ihrem Audi A3 auf der Straße unterwegs und prallte dabei, offenbar von der tiefstehenden Sonne geblendet, gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Opel Zafira. Der Rettungsdienst brachte die 39-Jährige zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Ihr Audi musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 25.000 Euro. (rn)

Owen (ES): Einbrecher unterwegs

In ein Einfamilienhaus in der Straße Im Schmiedsacker ist im Laufe des Wochenendes eingebrochen worden. Zwischen Freitag und Sonntag, 16.40 Uhr, verschaffte sich der Unbekannte gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Gebäude. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem stieß er auf Bargeld und Schmuck, womit er unerkannt entkam. Mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei hat das Polizeirevier Kirchheim die Ermittlungen aufgenommen und prüft insbesondere, ob ein Zusammenhang mit einem Einbruch vom Silvestertag in der Steingaustraße bestehen könnte (siehe Pressemeldung vom 1.01.23 / 12.03 Uhr). (rn)

Rottenburg (TÜ): Essen auf Herd vergessen

Feuerwehr und Polizei sind am Sonntagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, aufgrund eines ausgelösten Rauchmelders zu einem Mehrfamilienhaus in der Konrad-Adenauer-Straße ausgerückt. Vor Ort stellte sich heraus, dass in einer Wohnung im Obergeschoss ein Topf mit Essen, der auf dem Herd vergessen worden war, zu rauchen begonnen hatte. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 23 Einsatzkräfte angerückt war, brachte den Topf ins Freie und lüftete die Wohnung. Verletzt wurde niemand. Sachschaden entstand nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. (rn)

Tübingen (TÜ): Pfefferspray versprüht

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Tübingen gegen einen 24-Jährigen, der am frühen Sonntagmorgen in einem Lokal in der Schlachthausstraße Pfefferspray versprüht haben soll. Den ersten Erkenntnissen zufolge sollte der Mann gegen 5.20 Uhr nach einer verbalen Auseinandersetzung von Security-Mitarbeitern aus der Gaststätte geführt werden. Hiergegen soll er sich zur Wehr gesetzt und Pfefferspray versprüht haben, wodurch mehrere Gäste kurzzeitig Atemreizungen verspürten. Eine ärztliche Behandlung war jedoch nicht erforderlich. Der 24-Jährige, der sich zunächst mit Begleitern vom Lokal entfernt hatte, konnte durch die verständigte Polizei am Bahnhof angetroffen und kontrolliert werden. Er sieht nun einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (sm)

Rosenfeld (ZAK): Einbruch in Wohnhaus

In ein Wohnhaus in der Bochinger Straße ist von Samstag auf Sonntag eingebrochen worden. Zwischen 17 Uhr und 11.30 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt in das Gebäude und durchsuchte dieses. Ob außer Schmuck noch weitere Wertgegenstände gestohlen wurden, steht derzeit noch nicht fest. Der Polizeiposten Rosenfeld hat mit Unterstützung von Kriminaltechnikern, die zur Spurensicherung vor Ort kamen, die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Balingen (ZAK): In Wohnung eingebrochen

Eine Wohnung in der Albrechtstraße ist am Samstag von einem Einbrecher heimgesucht worden. Der Unbekannte gelangte in der Zeit zwischen 18 und 19 Uhr gewaltsam ins Innere und suchte dort nach Wertgegenständen. Mit Bargeld und Schmuck machte er sich aus dem Staub. Das Polizeirevier Balingen ermittelt. (sm)

Balingen (ZAK): In Firma eingestiegen

Wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Balingen gegen einen 19-Jährigen und einen weiteren noch Unbekannten, die am frühen Montagmorgen in eine Firma in der Wilhelm-Kraut-Straße eingedrungen sind. Beide waren gegen 2.45 Uhr in das umzäunte Werksgelände eingestiegen und hatten sich anschließend Zutritt zu einem Firmengebäude verschafft. Beim Verlassen des Geländes konnte der 19-Jährige vom zwischenzeitlich alarmierten Werkschutz gestellt und der Polizei übergeben werden. Die Ermittlungen zu seinem noch unbekannten Komplizen, dem die Flucht gelungen war, dauern noch an. Ersten Erkenntnissen nach wurde lediglich eine Mitarbeiterjacke mit Firmenaufdruck gestohlen, die bei dem Festgenommenen sichergestellt wurde. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell