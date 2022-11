Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ladendieb schubst Mitarbeiterin zu Boden

Lüdenscheid (ots)

Zwei Mitarbeiterinnen eines Supermarktes an der Altenaer Straße beobachteten am Dienstagnachmittag, gegen 15:10 Uhr, wie ein unbekannter Mann mit einem leeren Rucksack den Laden betrat. Als er wenig später mit einem gänzlich gefüllten Rucksack den Kassenbereich passieren wollte, sprachen ihn die Mitarbeiterinnen an und baten ihn den Rucksack zu leeren. Der Mann wurde sofort aggressiv und stieß eine Mitarbeiterin zu Boden. Anschließend rannte er in unbekannte Richtung aus dem Laden. Der Mann kann als ca. 175-180cm groß, ca, 30 bis 35 Jahre alt und schlank beschrieben werden. Er war ungepflegt, hatte blonde Haare und trug einen hellblaue Rucksack sowie ein helles Oberteil. Eine Fahndung nach dem Tatverdächtigen verlief ergebnislos. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder der Identität des Täters geben können, werden gebeten sich unter 02351/9099-0 mit der Polizeiwache Lüdenscheid in Verbindung zu setzen. (schl)

