Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Einbruch in Wohnung

Halver (ots)

Der Mieter einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Weststraße stellte am Dienstagmorgen, gegen 10:00 Uhr, Hebelspuren und Kratzer an seiner Wohnungstür fest und informierte die Polizei. Offenbar hatten Unbekannte zwischen Montagmittag und Dienstagmorgen versucht in die Wohnung einzudringen. Sie scheiterten jedoch mit ihrem Vorhaben. Täterhinweise liegen der Polizei bislang nicht vor. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell