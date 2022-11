POL-MK: Einbruch in Fabrikhalle

Hagen/Iserlohn-Letmathe (ots) - Am 23.11.2022, gegen 02.42 Uhr, kam es in Iserlohn-Letmathe zu einem polizeilichen Einsatz, in dessen Verlauf ein 44 Jahre alter Mann durch Schüsse aus einer Polizeiwaffe verletzt wurde. Der Mann war in eine fremde Wohnung eingedrungen, nachdem er zuvor sowohl die Haus- als auch die ...

mehr