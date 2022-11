Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hagen und des Polizeipräsidiums Hagen - Polizei verletzt 44-Jährigen durch Schusswaffeneinsatz in Iserlohn-Letmathe

Hagen/Iserlohn-Letmathe (ots)

Am 23.11.2022, gegen 02.42 Uhr, kam es in Iserlohn-Letmathe zu einem polizeilichen Einsatz, in dessen Verlauf ein 44 Jahre alter Mann durch Schüsse aus einer Polizeiwaffe verletzt wurde. Der Mann war in eine fremde Wohnung eingedrungen, nachdem er zuvor sowohl die Haus- als auch die Wohnungstür zerstört hatte. Innerhalb der Wohnung bedrohte er eine 34 Jahre alte Frau mit einem Pflasterstein und einer Glasflasche. Die hinzugerufenen Polizeibeamten setzten zunächst Pfefferspray ein. Sodann kam es zu Schüssen auf den Beschuldigten, die diesen schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzten. Der Beschuldigte wird zur Zeit in einem Krankenhaus behandelt. Das Polizeipräsidium Hagen hat eine Ermittlungskommission zur Klärung der näheren Umstände eingerichtet. Es bestehen Hinweise darauf, dass der Beschuldigte psychisch erkrankt ist. Durch das Urteil des Landgerichts Hagen war er 2014 in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht worden. Die Unterbringung wurde 2018 zur Bewährung ausgesetzt. Weitere Auskünfte können zur Zeit nicht erteilt werden.

