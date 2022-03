Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Abschlussmeldung Feuerwehreinsatz im St. Vinzenz Krankenhaus Düsseldorf - Samstag, 19. März 2022, 18:32 Uhr, Schloßstrasse, Pempelfort

Düsseldorf (ots)

Im St. Vinzenz Krankenhaus wurde durch die automatische Brandmeldeanlage eine Feuermeldung ausgelöst.

Heute um 18:32 Uhr wurde die Feuerwehr Düsseldorf durch die automatische Brandmeldeanlage des St. Vinzenz Krankenhaus alarmiert. Nachdem die ersten Einsatzkräfte nach vier Minuten an der Einsatzstelle angekommen waren, entdeckte man Rauch in einem Patientenzimmer. Umgehend wurde der Gefahrenbereich geräumt. Eine Kontrolle des Daches ergab eine Rauchentwicklung im Bereich einer Lüftungsanlage. In diesem Bereich wurde, mittels Spezialsägen, das Dach großflächig geöffnet. Durch den Einsatz von drei Drehleiter und mehreren Trupps unter Atemschutz wurde die Brandbekämpfung mit Löschrohren durchgeführt. Um 21:01 Uhr konnte der Einsatzleiter Feuer unter Kontrolle und um 21:35 Uhr Feuer aus melden. Gegen 22:00 Uhr konnten die letzten der rund 70 Einsatzkräfte zu ihren Standorten zurückkehren. Gegen 01:00 Uhr in der Nacht erfolgt durch die Feuerwehr eine routinemäßige Kontrolle der Einsatzstelle.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell